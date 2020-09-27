那個還沒戰力通膨的年代！

經典動漫《七龍珠》是陪伴許多七八年級生成長的回憶，過去每當新出一個反派角色，漫長的戰鬥都可以打上好幾個月，但每次其中悟空等主角們快要打輸時的末日危機感，又讓人忍不住熱血沸騰的繼續看下去！

今天的DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，告訴你網友心中印象最深刻，討論度居高不下的反派角色有哪些？

No.10 栽培人

又叫作蔬菜人，嚴格來說只是反派的小嘍囉，但卻擁有等同二線賽亞人的實力，且性格相當邪惡殘暴，因此不容小覷。尤其還會威力強大的自爆招式，靠著這招讓最初登場角色之一的飲茶，最終以「被栽培人自爆而死」悽慘身姿退場，引來不少討論。

No.9 比克

《七龍珠》裡面實際上有兩個比克，這個比克是比克大魔王的輪迴轉世，初登場時仍然一心想著要打敗悟空，但隨著與主角相處的過程中，慢慢改邪歸正。後期在與天神合體後，實力能打敗第一階段的西魯，必殺技是從食指與中指放出「魔貫光殺炮」。

No.8 比克大魔王

出身於納美克星的地球上的天神，因為存有邪念，前任天神曾一度拒絕讓他接任，透過修練後將自己心中的邪念逼出，但邪念卻意外化為迫害人間的比克大魔王，實力之強更曾打敗悟空，最後是被喝了超神水的悟空，用全力一擊給打敗。

No.7 黑悟空

登場於比較近期的《七龍珠超》中，黑悟空其實就是另一個時空第十宇宙的界王神紮馬斯，擁有扭曲的善惡觀，最終心生想要消滅全人類的念頭。透過向龍珠許願，和另一個時空一年後的悟空交換身體，成為具備悟空身軀且實力強大的黑悟空，不只殺光全宇宙的界王神，最終還和原本時空中擁有不死之身的紮馬斯合體，成為最強的「絕對神」存在。

No.6 破壞神比魯斯

同樣是在《七龍珠超》中登場的角色，實際上並非十惡不赦的壞人，外型上類似貓咪與古埃及神阿努比斯的結合，有著喜歡甜食的可愛個性，但同時也相當傲慢任性，稍不合他的意就會將星球破壞。對上各種型態的悟空、達爾，幾乎都是秒殺或是完勝，就連變身為超級賽亞人之神的悟空，也被拿出僅全部七成功力的比魯斯打敗，可說是實力最強的角色。

No.5 達爾

身為賽亞人民族的王子，最初是侵略地球的反派角色，當悟空的賽亞人哥哥拉帝茲被主角等人聯手殺死後，便與手下那霸來到地球，企圖搶奪七龍珠並且許願實現永生的願望。不過在被悟空等人擊敗之後，就以超越悟空為終生目標，後續更發展為近乎第二主角的重要人物。

No.4 西魯

由蓋洛博士製造出來的完美人造人，身上有著包含孫悟空、達爾、弗利札的細胞，因此十分強大。尾巴末端呈現針狀，可以自由控制大小，藉著吸入人造人17號、18號成為完全體，完全體連在精神時光屋修練後的悟空、達爾都沒辦法匹敵，最後是被悟飯用威力瞬間倍增的龜派氣功消滅。

No.3 布羅利

主要登場於劇場版中，是一千年只會出現一個，單純喜歡殺戮的「傳說中的超級賽亞人」倖存者。天生有著異常殘暴好戰的個性，實力在劇場版中就算悟空、悟飯、達爾、特南克斯、比克五人聯手都無法戰勝。後續因為高人氣被加入原作當中，但其設定與背景都大幅更動。

No.2 弗力札

擁有「宇宙帝王」稱號的弗力札，天生具有強大的戰鬥力與進化變身能力，性格殘忍冷血，有著極端的支配權力慾望，與喜歡看到別人痛苦和恐懼的變態性格。因為害怕超級賽亞人，將了貝吉塔行星毀滅，導致幾乎所有賽亞人的滅絕，後續為了奪取七龍珠實現長生不老的願望，與悟空一行人展開決鬥，並將克琳給殺死，但也因此被憤怒的悟空給擊敗。經典的招式包括可以追蹤的紫色氣圓斬，還有魔性的笑聲也讓許多人印象深刻。

No.1 魔人普烏

被邪惡魔導士比比提喚醒，有著無限再生能力，只要還存有一個細胞都可以再生，甚至還能將別人吸收成為自己的一部分，光是這樣的設定就讓他成為數一數二強大的反派角色。最初登場個性殘暴，但在被撒旦先生感化後將體內邪惡的部分逼出，化為邪惡、善良兩個普烏，不過邪惡普烏先後吸收善良普烏、悟飯、悟天克斯、比克等人，甚至還將地球毀滅，最後是在悟空透過神龍許願，復活地球上的人並收集能量製造元氣彈，才成功將其消滅。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年09月25日至2020年09月23日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『七龍珠反派角色』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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(中時新聞網)