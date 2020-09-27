當西區冠軍賽G5打完，全隊正在準備接受西區冠軍頒獎之際，打了40分鐘的「小皇帝」詹姆斯累到脫鞋坐在地上休息，他仍信心滿滿表示，「我的肩膀足夠寬厚，可以承擔許多責任，但我的頭腦更加強大，我總是讓自己頭腦保持強大。」

「我們理應享受今晚，因為這種機會並不常有，每年只有兩隊闖進總冠軍賽，也就30名球員可打決賽，」詹姆斯說，「所以今晚我們會享受勝利，但我們明白還有更重大目標，但我們不會視為理所當然，因為這並非在每個人身上經常發生。」

但闖進總冠軍賽這件事，對於詹姆斯快要變成家常便飯，因為這是他生涯第10次闖進總冠軍賽，也是最近10年內第9次，他更成為史上首位能在5位總教練執教下闖進總冠軍賽的球員，同時他在聽牌戰取得史上最佳的38勝10敗戰績。

湖人10年前闖進總冠軍賽，是靠「小飛俠」布萊恩領軍，如今換成詹姆斯帶領湖人闖進總冠軍賽，「每當你穿上紫金球衣，你就會想起布萊恩替這支球隊留下的偉大遺產，以及布萊恩替湖人效力20年，對於這支球隊到底有著怎樣意義！」

(中時 )