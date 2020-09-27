香港知名主播林子博之前效力於TVB無線台，本事業、家庭兩得意，但老婆董燕君去年被診斷出罹患罕見的「平滑肌肉瘤(腹腔)」，不但幸福生活變調，更糟的是，癌細胞如今已遍及董燕君全身，林子博在失業情況下，只能對外募款，透露妻子想求生的意願，而這「希望」就在台灣。

林子博與董燕君結縭17年，妻子給他生了一雙子女湊得「好」字，一家4口生活幸福，沒想到前年一家人到泰國旅遊，途中董燕君身體不適，返港後發現息肉，本以為切除後就沒事，沒想到隔年診斷出罹患平滑肌肉瘤，不但罕見，且已到第4期，林子博自此開始照顧癌妻的辛苦生活。

更糟的是，他原本將要續約，新合約長達3年還談好加薪，而電視台同仁們得知他的情況後，主動調整工作，表現出體諒知情，但老東家最終基於企業經營等現實的情況，將林子博解雇，優渥的新合約直接告吹，董燕君知情後認不住自責痛哭，之後靠著眾人善心幫忙，讓林家得以維持生計。

直到昨(9/26)林子博在臉書po文，透露這一年來老婆積極接受化療及標靶治療，無奈自今年8月起身體仍是急遽惡化，「體內腫瘤不斷脹大，而癌細胞更四處擴散」，現在不但靠輪椅代步，連進食都出現困難，夫妻倆不禁為此徬徨擔心。

他透露董燕君即便病重，仍懷抱著希望，明言不想放棄，主要是因為「捨不得孩子」，透露想嘗試較新的「免疫細胞治療」，但香港公營醫療機構目前沒有這種治療，問到台灣有在做，但費用相當昂貴，林子博坦言目前自身的狀況無力負擔，因此夫妻倆商量後，「在任何方法都想嘗試的情況下，我們希望得到大家的支持！」，因此在臉書公開募款，希望籌得治療費，帶老婆到台灣尋求一線生機。

(中時新聞網)