專門治療不孕症的醫師，竟然私下到處捐精！這名醫師近日被查出隱匿捐出精子給前來治療不孕症的婦女，日前一名婦女看到網路上的一篇評論後，才發現事情不單純，估計這名醫師的兒女恐怕有300人且遍及全球。

根據《每日郵報》等外媒報導，南非一名專治不孕症的醫師華克，多年前突輕生，事隔多年才被查出，他涉嫌隱匿捐精給前來治療不孕症的婦人，引起外界一片嘩然。一名定居澳洲的51歲南非籍婦女達洛許，日前被網路上一篇評論吸引，發文者是一位住在愛爾蘭的婦女，她在評論寫道，想要找尋華克醫師，因為華克同時是她的生父與精子捐贈者。

由於達洛許的母親先前也有不孕症，當時就是找華克醫師治療，達洛許在接受媒體訪問時指出，她開始和愛爾蘭婦人分享訊息後，某次看到華克的照片突然發現，與自己的女兒長相神似，決定找母親一問究竟，母親才坦承當年是透過精子捐贈才受孕生下達洛許。

華克醫師當時表示，捐精者是一名醫學院的學生，但南非新聞網站「艾歐爾新聞」26日報導，達洛許的長女2017年過世時所進行的基因檢測證實，華克應該就是她的生父，且達洛許同父異母的手足來自美國、愛爾蘭、澳洲、英國、紐西蘭與南非，可能多達200至300人。而華克則在妻子癌症過世後輕生，享年62歲。

※中時新聞網提醒您，自殺解決不了問題，給自己機會

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

(中時新聞網)