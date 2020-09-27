中國REITs論壇2020年會9月27日在上交所舉行。出席的上海市委常委、副市長吳清表示，上海去年的金融交易規模是1934兆元（人民幣，下同），今年疫情期間逆勢增長，統計前8月對比去年實現了兩位數的成長，預計今年全年交易規模或超越2000兆元。

根據澎湃新聞引述吳清說，在疫情之後的全球經濟復甦過程中，無論是在新基建或是過去一般基建當中，REITs工具的利用都具有非同尋常的積極意義。而上海正處於國際中心建設的關鍵時期，上海要素市場齊全，各類金融交易規模巨大。

再看到9月25日，英國智庫Z／Yen集團發佈第28期全球金融中心指數（GFCI 28），從排名中顯示上海超越東京，首次躋身全球第三名，各項綜合得分也較上一次提升8分，與第一名紐約的差距進一步縮小至22分。

吳清也指出，上海國際金融中心建設最新排名第三名，進入第一梯隊，這對上海在金融市場建設方面提出了更高要求。

(旺報 )