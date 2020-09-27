28日為孔子誕辰2570周年，台南市政府今年擴大舉辦「2020孔廟文化節」，於27日上午依照古禮舉行「啟蒙大典：硃砂啟智」儀式，由市長黃偉哲為120名小一新生點硃砂，象徵開啟智慧。一如往年，孔廟大成殿一早就聚集許多家長與小朋友等候，但較以往不同的是，為防疫考量，參與家長與學生在儀式期間，皆全程佩戴口罩，也成為難得畫面。

台南市政府文化局表示，2020孔廟文化節以「木敔穆靜」為主題，在祭孔大典中，有一樂器以木雕製而成，模樣似虎背負二十七齟齬，名為「敔」（音同「羽」），演奏時以籈擊首三下、再刷背三下，表示樂章已畢。

文化局也稱，由於敔在古代僅奏於宮廷雅樂及祭祀樂音結束之時，《尚書》稱「合止柷敔。」，因此古人言「臣聞柷敔希聲，以諧金石之和。」顯示敔在禮樂儀式中的重要地位。

黃偉哲說，明日是秋祭祭孔大典，與今日啟智儀式相同，都是表彰對孔子的尊重，與其精神的傳承，很高興能為孩子點上硃砂，予以祝福，也相信家長都能用心陪伴孩子走好人生學習的「第一哩路」。

2020孔廟文化節相關精彩活動，包括26日「從台南孔廟的視角暢遊曲阜孔廟」主題講座、27日的「孔廟文化走讀：文昌之旅」踏查活動、文殿巡禮，以及27、28日連續2天的臨時郵局等，皆以孔廟為核心據點，突顯出全台首學台南孔廟，在文化資產上的重要意義。

(中時 )