偷窺男掀上衣露肚皮在走廊晃來晃去，行為詭異。（截自中天新聞畫面）

20200926中天新聞 窗外徘徊走動！ 詭男偷窺東海商圈住戶

台中東海大學附近出租房社區驚傳有「偷窺狼」出沒，一名OL在租屋處窗外，發現一名男子探頭探腦偷窺，更詭異的是，男子還會掀起上衣露出肚子，行為極度怪異。報警後，該名25歲男子，已經被要求搬離原住處，並依社維法送辦。

據了解，一名在東海商圈租房子的女上班族，意外發現窗外有男子晃來晃去，躲在樓梯間，似乎在偷窺。她嚇得報警處理。警方接獲報案，調閱監視器畫面發現，該名男子不但會從窗外偷窺，還會掀起上衣露出肚皮，在走廊上走來走去，甚至開開關關電燈，行為相當詭異。

警察調查發現，這名25歲男子平時在超商打工，本身也有女朋友，疑似因為無所事事，所以才躲在樓梯間偷窺，時間長達1個月。目前這名偷窺男除了被要求搬離原住處，還被依社維法送辦，沒了住處，還吃上官司。

警方指出，男子的詭異行徑讓住在附近的女住戶都感到恐懼，接下來依照社會秩序維護法，將男子移送法辦。由於警方接獲的報案不只一次，張男已被要求搬離住處，現在不只沒了地方住，還因此吃上官司。

新聞被轉貼到PTT，引發鄉民們討論，有人說「一定不帥」、「今天是帥哥的話 台女就會覺得被帥哥看 好害羞」、「偷看就偷看...按電燈開關是怕別人沒注意到他ㄇ」、「蹲點人才 收編去緝毒」、「可以來立達徵信社上班，這是人才」、「如果到了日本 就變成電車男的幸福戀愛故事了吧」。

(中時新聞網)