台中市僑泰高中餐飲技術科學生柯喬昕，日前參加第50屆全國技能競賽，在麵包製作項目摘下金牌榮耀，將獲「準國手」資格，僑泰高中董事長蔡玉堂、校長溫順德、顧問廖玉明及校友賴建川，感到開心榮耀之際，決定各頒贈1萬元給予柯喬昕作為獎勵，祝福她再接再厲，日後為台灣爭光。

僑泰高中校友賴建川指出，他自己是僑泰高中畢業，對於校內學弟妹表現優異，他感到非常驕傲，尤其這次技職生柯喬昕同學，挑戰來自各地的技能高手，突破難關，一舉奪下金牌，相當不容易，柯同學家境並不富裕，奮發向上的故事，是最佳的生命故事典範。

賴建川說，「好的學生一定要獎勵！」，獎勵一事由他跟校董主動發起，而校長溫順德、顧問廖玉明也熱情加入，獎勵金頒給柯喬昕，雖然獎金不多，但是給予優秀學生鼓勵性質大，願她不斷向前、更上一階。

僑泰高中校長溫順德說，這次全國競賽的主題是「音樂」，因此餐飲科學生柯喬昕當場發揮創意與巧思，將喜愛的樂器「琵琶」融入麵包製作中，讓現場評審為之驚艷，因此摘下全國金牌的榮耀，為她日後「國手路」做準備。

(中時 )