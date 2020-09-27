國際組織「全球市長聯盟（GCoM）」官網，將桃園等6個台灣城市的國籍標示為「中國」，桃園市政府26日發現後緊急連繫「GCoM」地方政府永續發展理事會「ICLEI」表達不會接受任何矮化台灣的立場，也嚴正要求「市長聯盟（GCoM）」將台灣城市正名。

桃園市政府指出，桃園市自2010年起加入ICLEI組織，並於2016年接受ICLEI邀請，基於串聯全球各城市，以最大的努力對抗氣候變遷挑戰的立場，由市長鄭文燦簽署參與「市長聯盟」，在參與ICLEI或是任何國際組織行動、會議或競賽，都無以「中國」為名參與，基於捍衛台灣在國際上的主體性，也不容許任何國際組織在任何文件隨意竄改桃園所代表的國家。

桃園市政府嚴正抗議，表達台灣並非中國的一部分，桃園市身為台灣的一份子，是絕對不會接受國際社會或組織，有任何矮化台灣的行為，並表明桃園市不管世界各處發布的任何文件，均不是以「中國」登註。

桃市府發現後，已於第一時間連繫地方政府永續發展理事會（ICLEI），表達桃園不會接受任何國際組織矮化台灣的立場，並積極與位於比利時布魯塞爾之GCoM秘書處總部現任溝通與營運顧問Marshall Cohen取得聯繫，嚴正要求該組織將台灣城市恢復正名。

(中時 )