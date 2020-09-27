內湖非法養護所22日發生大火釀3死，台北市長柯文哲遭議員炮轟無心市政，柯抱怨每天一大早工作竟還要被抹黑無心市政。北市副市長黃珊珊見狀也氣得護主，27日在臉書發文嗆，最認真的柯市長再忙也從沒錯過晨會，怒轟「說他無心市政，十分惡毒！」

黃珊珊說，她到市府工作快滿1年，每天都在柯旁邊，柯再忙也從來沒有錯過晨會，6六年來固定主持會議，她每天和柯一起討論市政，至少2小時，長則3、4小時，每個工作進度都會親自或書面向柯報告，若再加上市政考察行程，像她周一幾乎成一日幕僚，待7、8個小時，說柯無心市政，十分惡毒！

「柯是最認真的市長！」黃珊珊說，廉能勤政是柯每天都在實現的事，柯把她當學生手把手的教，也常常告訴自己的理想和信念，有時問她會不會累，她比柯年輕10歲，於是回答「若你不累，我也不會累」，因他們都不是為了自己，只有努力往前走，沒有什麼好遲疑的。

黃也提到，一周以來，陸續發生內湖公車開上人行道撞倒死行人、撞傷員警，康寧路一段未立案違法收容老人處所大火燒死3位長者，也都發生在她最熟悉的內湖區，也是她分管的消防局、警察局與衛生局，所以這些都是她的事。

「每一件都讓我輾轉難眠！」黃說，一年來的意外事件，很多都牽涉到人命，包括錢櫃大火，已經有10個破碎的家庭，一個人因一時的自私及大意，影響的是別人的生命與安全，管理制度不可能百分百完美，但政府要盡力改善每一個漏洞。

黃說，為建立一個安全的城市，要做的事很多，從錢櫃大火後，市府做了「修正公安稽查作業」、「清理常年違規案件」、「從合格申報改採現況申報」、「違規未立案採重罰勒令停用」、「商業登記預審制」，強調未立案是社會上存在的黑數，合法掩護非法、更是城市治理最頭痛的問題，這些都需要公私協力一起努力，北市基層同仁都非常認真，會一起努力做到更好。

另外，針對政院推出全台國中小2年內班班有冷氣，柯26日說，到南部參訪，有縣市學校一開冷氣就跳電，還有的小班沒錢繳電費，看到就好笑，引發南部縣市反彈，台南市長黃偉哲嗆柯「天龍國何不食肉糜」，高雄市長陳其邁也轟「狹隘想法缺乏同理心，要柯把話收回」，柯27日被堵訪僅回「標題殺人！」

(中時 )