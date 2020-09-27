湖人成功在27日淘汰金塊，另一頭的東區決賽還未分勝負，熱火以3勝2負領先塞爾提克。TNT球評「俠客」歐尼爾裝模作樣地說：「根據我的消息來源，湖人希望的對手是熱火！」結果他話音剛落就被同台的巴克利吐槽：「你這傻子才沒有什麼消息來源呢！」

這次西區決賽第5戰前，巴克利又大聲掛保證「金塊今晚就要出局了」，這次他選擇保守的看法。畢竟湖人詹姆斯(LeBron James)最近季後賽17次關門戰贏了16次，如果是在3勝1負狀況下更是從不失手，今年他們已經連續3次在3勝1負關門。

巴克利錯看了湖人，他解釋：「復賽之後的8場例行賽對於湖人只是浪費時間，他們已經是第一種子，所以不希望有任何球員受傷。拓荒者則是從復賽首戰開始就無退路，每場都當成季後賽在打。」巴克利因此錯估拓荒者可以勝過湖人，他承認湖人只要啟動季後賽模式就是另一等級的戰力。

歐尼爾說：「這並不意外，大家都預估湖人或快艇會走到這一步(西區冠軍)，我非常為湖人高興，今年我們失去了一個優秀的人，如果他們能拿冠軍就更好了。」歐尼爾以前在熱火拿過1次總冠軍，塞爾提克曾是他的勁敵，或許是因為這樣他才偏心熱火。

(中時新聞網)