顯卡廠撼訊科技（6150）為下一波企業轉型服務投入動能，攜手與台灣科技大學設立撼訊台科大智慧製造實驗室，共同研發聚焦工業4.0世代所需的相關技術與營運服務模式，未來將把共同研發成果導入產業，協助中小企業進行產業升級轉型。

撼訊總經理陳劍威表示，中美貿易戰及新冠肺炎疫情重組全球供應鏈，對台灣既是危機也是轉機，除在地化生產的需求將大幅提升，智慧化及少量多樣的生產模式需求將更為迫切，但作為台灣產業主體的多數中小企業，卻因受限於營運規模，缺乏足夠資源以進行智慧生產所需的客製化生產、影像辨識、自動化製造，與數據分析模型開發整合等技術研發及轉型工作。

有鑑於此，撼訊與台科大工業管理系特聘教授王孔政發起成立的撼訊台科大智慧製造實驗室，希望能藉由台科大強大的技術研發能量，整合業界的實務需求，研發適合中小企業的智慧製造營運模式及相關技術，也期待有相關需求的中小企業共同投入智慧製造轉型研發智慧製造營運行列。

台科大工管系特聘教授王孔政表示，台科大研發團隊近年持續累積智慧製造與營運的技術能量，並結合撼訊的產品設計能力，共同開發商用系統，未來將提供中小企業高彈性、低成本的模組化智慧製造解決方案。

撼訊目前已與台科大進行多項產學合作技術，內容涵括區塊鏈與物聯網融合、資訊安全、自動化製造流程優化與AOI影像辨識應用等，經此回雙方共同設立撼訊台科大智慧製造實驗室後，將可進一步提供實驗場域進行相關研究整合。

(工商 )