為進一步搶攻企業雲端轉型商機，HPE（慧與科技，Hewlett Packard Enterprise）於24日宣布完成收購SD-WAN廠商Silver Peak，除將為旗下安全智慧型網路供應商Aruba，強化提供更完整的WAN解決方案產品、以滿足客戶需求，也同步為HPE的Intelligent Edge業務帶來利多，挹注其營收增長及毛利率的提升。

HPE以9.25億美元完成對Silver Peak的收購後，Silver Peak將納入HPE之子公司Aruba，Silver Peak創辦人暨執行長David Hughes也將加入HPE，擔任Aruba的WAN業務資深副總裁。HPE並預計於10月15日的法說會中，針對相關細節及財測分析進一步說明。

HPE總裁暨執行長Antonio Neri表示，「WAN轉型是HPE Intelligent Edge（智慧邊緣）以及邊緣到雲端願景和成長的重要關鍵，藉由Silver Peak提供完整的SD-WAN產品組合，將有助其就散落於各處的所有應用程式和資料，提供真正的分散式雲端模式和雲端體驗。

HPE Intelligent Edge部門總裁暨Aruba Networks創辦人Keerti Melkote指出，隨著混合式工作場所的演進，企業正計畫將網路延展至分支機構，甚至尋求能將企業網路安全性延伸至居家工作環境的方案。透過Silver Peak的高階SD-WAN技術、Aruba的SD-Branch和遠端工作解決方案的整合，客戶將可簡化分支機構和WAN部署，並提升遠端工作人員的連網體驗，實現與雲端連接的分散式企業、進一步完成業務營運的轉型。

由於傳統的WAN架構操作不易、成本較高，企業對SD-WAN技術的投入愈來愈多。而Aruba與Silver Peak皆致力在邊緣Edge提供簡潔、高擴充性和應用程式感測能力，預期Aruba既有的SD-Branch產品組合和遠端工作解決方案，在結合Silver Peak的自動化SD-WAN及WAN優化解決方案後，讓有助Aruba能更全面地滿足客戶需求，並在這個前景看好的市場有更好的獲利表現。

Silver Peak創辦人David Hughes表示，數位轉型、雲端優先的IT架構，與支援隨時隨地的行動工作需求，將促使企業重新考慮網路邊緣的相關部署。Silver Peak和Aruba的結合將能協助客戶實現這些IT趨勢的轉型目標，而他也將在領導Aruba的新WAN業務部門後，協助客戶加速實現從邊緣到雲端的轉型計劃。

(工商 )