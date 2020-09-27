監理站路考慘摔女身分曝光！妙齡女軍人借車補考駕照

近日一段女騎士在監理站路考慘摔影片在網路瘋傳，女騎士身分曝光，原來是一名年僅21歲的陳姓女軍人，她26日向友人借車，參加普通重機路考補考，疑似過彎太緊張，機車先壓線後又催油門，她連人帶車撞壁，考官立即通報警消到場處理，陳女目前轉院至國軍桃園總醫院治療中。

苗栗監理站副站長邱垂章指出，影片中摔車的騎士是名正在參加普通重機路考的陳姓女子，她筆試及格，曾考過1次路考沒過，於是預約26日上午進行路考補考，考試用車是她向1名吳姓男子借用的。

邱垂章表示，陳姓女子在直線平衡關卡有通過，在兩段式轉彎科目時，因轉彎時有壓線，她失控後催油門，先是身體往上後騰空重摔落地，第一時間考官上前查看並打電話請監理站人員協助，苗栗縣警方及消防局也到場處理，將陳女送往大千醫院治療，由她的同事陪同。

苗栗監理站表示，事後監理站派人前往醫院關心慰問，由於陳姓考生的考試用車是向別人借的，因此陳女的同事與吳姓車主互留電話，方便聯繫後續賠償等事宜，因為陳女為現役軍人，現已從苗栗轉院至桃園的軍醫院治療中。據了解，陳女傷勢為右手骨折、左手錯位，生命跡象穩定。

(中時 )