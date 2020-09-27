由美國教育測驗服務社（ETS）研發的多益普及口說測驗今天首次在台灣舉行考試，ETS台灣區總代理忠欣公司提供免費測驗名額給中小學教師體驗，為雙語教學做準備。

忠欣公司表示，以日常生活溝通情境為主的TOEIC Bridge Speaking Test（多益普及口說測驗）今天首次在台灣舉行考試，測驗時間約15分鐘，包括朗讀、照片描述、簡短互動等題型，應試者作答內容會以數位方式錄音，再傳送至ETS線上評分系統。

忠欣公司說，總統蔡英文將雙語國家列為重要政策，雙語教育是不可或缺的一環，但推動雙語教學不能只靠英語老師，其他學科教師也要能在課堂上運用英語教學；此次多益口說測驗特別提供免費測驗名額給中小學非英語科的學科老師搶先體驗，共有70多名教師參與。

109學年度剛轉型為台北市雙語實驗課程學校的誠正國中，有4名老師報名參加這次免費測驗。

誠正國中教務主任張再興表示，目前誠正國中七年級每週有11堂雙語課，包括表演藝術、音樂、家政、童軍、健康教育、體育等；學校於107學年度先將雙語教學導入表演藝術課，108學年度音樂課也加入雙語教學，校內更整合資源為老師增能，養成雙語教學能力，如開設教職員多益班。

誠正國中童軍科教師徐天君提到，藝能科目活動帶入英文，只要習慣上課固定用語後，學生就能適應；雙語教學需要聽力和口說能力，才能與學生溝通、解釋上課內容，她希望藉這次測驗了解自己的英語口說能力。

徐天君認為，轉型雙語教學是自我進修的機會，更是挑戰，以國中老師的單字量和文法，足以應付七年級的雙語教學，重點是要勇敢說，別怕說錯，老師勇敢說英文可成為鼓勵學生的模範，就算被學生糾正，也是教學相長，只要跨出那一步，丟掉「偶像包袱」，雙語教學並不難。（編輯：管中維）1090927

(中央社)