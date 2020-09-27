新北市教育局今（27）日舉辦「2020新北就是愛老師—新北市教師與公務人員未婚聯誼活動」。（新北市教育局提供）

為感謝在工作崗位上無私奉獻的老師，新北市教育局今（27）日舉辦「2020新北就是愛老師—新北市教師與公務人員未婚聯誼活動」。這是第四年為老師舉辦聯誼活動，特地選在全臺灣牽紅線最靈驗、最具時尚及創意的新北市萬里情月老廟，邀請60位新北市未婚教師與公務人員參加。

副市長吳明機特別到場，扮演愛情堪輿師，與廟方黎清美理事長共同進行愛情加持儀式，為參與男女主角送上祝福。

吳明機表示，許多公教人員平日忙於工作影響婚姻大事，今天辦理未婚聯誼活動，除了是對勞苦功高的老師與公務人員表達誠摯的謝意與關心，更希望讓老師與公務人員有機會可以認識適婚的對象，找到理想的另一半，彼此相互扶持陪伴，進而創造幸福家庭，並祝福參加者都能尋找到美好的姻緣。

活動男女雙方一早分乘戀愛巴士幸福號由市府出發，車上進行第一階段線上測驗與填寫幸福籤文。上午的活動安排在萬里情月老廟進行祭拜儀式及自我介紹，下午則安排在野柳薆悅渡假酒店，一起玩桌遊、喝下午茶，進行幸福配對及追愛告白，讓男女主角一步步更暸解彼此，進而大方展現對特定異性的好感，尋覓到自己最中意的伴侶。

當天也請到去年成功配對佳偶來到現場參與小劇場演出，男主角阿文(化名)本身比較內向木訥，參加活動當中聽到女主角阿惠(化名)美妙的歌聲、參與互動過程而心動，進而鼓起勇氣，想進一步認識女主角。雖然沒有在當天配對成功，但是男主角千方百計要到了女主角的LINE帳號。而女主角在活動過程中，覺得男主角很忠厚老實，好感在心中滋生。後來因男生主動邀約，而進一步相識進而相戀、走入了愛情，他們也感謝教育局與萬里情月老廟辦理未婚聯誼活動，讓他們尋找到幸福。

教育局表示，本年度新北市教師節系列活動以「新北就是愛老師」為主軸，共規劃「厚老師」、「厚禮數」、「厚幸福」、「厚力桑」等四大敬師活動，其中「為老師找幸福」為第四屆舉辦，除了在教師節前向教師們致上最深的謝意，肯定教師長期在教育崗位上教導孩子的辛勞外，更希望老師們透過參與此次活動擴大社交範圍，結識能夠相知相惜的異性朋友，進而覓得良緣，建立一個溫馨美滿的家庭。

(中時 )