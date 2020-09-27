西拉雅官田遊客中心27日舉辦「童趣西拉雅」親子趣味活動，兒童滑步車、親子健走登場，加油吶喊聲不斷，熱鬧滾滾。（記者莊曜聰攝）

西拉雅國家風景區管理處的官田遊客中心在8月啟用後，舉辦過草原運動會、西拉雅音樂會等，27日再推出「童趣西拉雅」大型親子趣味活動，由時下最熱門的兒童滑步車及健走結合成親子雙鐵活動，參賽小朋友需先完成約150公尺滑步車滑行，再與家長齊力健走約150公尺，西管處也安排「藝童FUN一下」舞台表演及「童遊好食光」草原市集等周邊活動，吸引上千人參加，熱鬧滾滾。

官田遊客中心占地11.2公頃，保留大部分綠地空間，戶外園區有大片草原、山丘及水道，穿插設計大師蕭青陽的地景藝術作品，景色開闊，相當療癒，也是舉辦活動的好場所，先後舉辦過草原運動會、西拉雅音樂會，成為新的景點。

假日期間為了能讓親子出遊，讓滿滿活力的小朋友好好「放電」一下，特別舉辦「童趣西拉雅」大型親子趣味活動，以兒童滑步車結合健走，推出親子迷你鐵人兩項競賽，活動不僅可訓練兒童健康體適能，培養運動家精神之外，更可以讓每一位小朋友在歡樂中，跟著爸媽一起進入休閒運動的領域，增進親子之間的互動，台南市長黃偉哲也到場，鳴槍開跑。

西拉雅風管處處長許主龍表示，這項活動開放報7天內，400個名額就已經額滿，完成賽事後，選手還可以領取運動衫、涼感巾、圖書禮券等精美獎品，親子們上場時都相當賣力。

現場另外還有蘋果劇團說故事、小丑魔術氣球秀、藍色狂想樂團表演，還有草原市集的胖卡美食、特色攤車，以及美雅家具觀光工廠、台南市後壁休閒農村產業文化發展協會、濤人絹印手做、夢綻放花藝設計等特色DIY教學活動，內容豐富。

(中時 )