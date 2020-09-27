網路社團流傳1名騎士在台3線摔車的影片，畫面驚悚引起網友熱烈討論，影片中，摔車的騎士過彎時「犁田」差點被對向大型重機撞上，只見白牌普通重機騎士從外側車道衝至對向車道，翻滾數圈後勉強站起，目擊民眾看到直呼嚇死了。

台3線105.5公里處三灣路段，昨日又發生機車自摔事故，影片在重機社團流傳，影片中1名騎士在過彎時，不慎失控衝到對向車道，差點與大型重機對撞，騎士連人帶車翻滾數圈後自行站起，但他彎著腰看似十分痛苦。

目擊民眾表示，事故當時看見騎士騎很快，咻一聲他就摔車翻了兩三圈，他的手受傷，車子漏油不能騎了，就叫修車廠來拖，沒有送醫。頭份警分局指出，該案為自摔，但騎士沒報案，遏止超速釀禍，警方將不定期取締超速，維護用路人的安全。

台3線路幅寬、彎道多，很常發生車禍，據苗栗縣警局交通隊統計，今年台3線105.5公里處已發生4件A2事故。

今年5月同路段1名23歲陳姓男子，騎大型重機行經該處彎道同樣失控自摔，車輛往路肩噴飛，撞到路旁水溝內4名追焦手。附近攤商表示，一星期就有2、3次車禍，車速快又過不了彎就會撞壁，光是看到就怕死了。

(中時 )