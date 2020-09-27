第55屆金鐘獎26日晚間舉行，超時嚴重，直到隔日凌晨12點25分才結束，就有網友指出，《我在市場待了一整天》在金鐘奪下生活風格節目、非戲劇類節目攝影和節目創新獎3大獎，節目製作人劉志雄前後發表的得獎感言就共計長達9分鐘，因此被指是典禮超時最大元凶，對此，劉志雄在慶功宴上也向外界表示歉意，同時，主辦單位三立電視台也回應了。

這屆金鐘突破以往固定主持人的模式，找來三組主持人，雖然最後一階段主持人曾國城、炎亞綸已自宮10分鐘，但仍舊無法挽回超時嚴重的情況，對此，主辦單位三立電視台表示：「畢竟是辛苦一整年的心血成果，可以理解得獎者的心情！但如果可以配合製播單位，多一點同理心，相信典禮會更圓滿！」

對於超時原因，除了被指前兩階段白家綺、曾莞婷、陳冠霖、Gino與Lulu、盧廣仲兩組主持人的橋段用掉不少時間，其中得獎者的感言也被指出是超時一大原因，尤其公視《我在市場待了一整天》奪生活風格節目獎、非戲劇類節目攝影獎以及節目創新獎，只要獲獎一次，該節目製作人劉志雄就上台分享一次「完整」得獎感言，被指是典禮超時最大元凶。

劉志雄在節目臉書專頁分享長長一段得獎感言，也被網友留言指責：「這麼落落長的感言適合放在粉絲專頁，而不是一字不漏在一堆人的典禮上當自己演講場一樣念。」、「三次上台的得獎感言聽到最後，只讓人覺得你們自己講爽最重要，而不管後面得獎者的時間被你佔用多少，以及典禮流程因你們延宕多久。」、「原本感言內對於幕後團隊每個分工間環環相扣缺一不可的重要性很感人，但今晚在不少觀眾心裡，對你們的印象大概都是明知超時還硬講、不尊重其他入圍及與會者的人。」對此，劉志雄在慶功宴上也向外界表示歉意。

(中時 )