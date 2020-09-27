台灣藝人歐陽娜娜等人將在大陸「十一國慶」時登央視演唱，行政院長蘇貞昌今天表示，身為公眾人物，還跑到對岸去唱不適當的歌，國人自有公評。至於台灣城市被「全球氣候與能源市長聯盟」列在「中國」之下，他說，大陸希望把台灣做成他的一部分，「這都跟事實不符合」。

蘇貞昌今天出席新冠肺炎防疫紀錄片首映會，媒體詢問大陸「十一國慶」即將到來，大陸官媒央視將舉辦慶祝晚會，台灣藝人歐陽娜娜、張韶涵將會登台，與大陸歌手合唱「我的祖國」等歌曲。

對此，蘇貞昌表示，我們是自由民主的國家，有些人他享受我們的自由民主，享受健保資源，身為公眾人物，還跑到對岸去唱不適當的歌，國人自有公評。

對於軍公教明年不調薪，他說，這一年來物價並沒有重大波動，受新冠肺炎影響我們國人受衝擊，產業受影響。所以政府要準備非常多的資源經費來支持企業、支持產業，同時照顧受困的民眾，財務負擔非常的重，所以在這個情形以下，「我們來拜託軍公教同仁忍耐，我們沒有辦法調薪，也請諒解」。

行政院「紓困3.0」追加2100億元預算案，遭在野黨質疑是空白授權，蘇貞昌表示，我們所有紓困振興方案的經費，每一分錢都來自人民的納稅錢，我們都把錢用在刀口上，非常的慎重、非常的嚴謹編列，而且這些預算每一分錢，也都要經過立法院朝野立委審核通過，「我們會很審慎使用，請大家放心」。

此外，針對「全球氣候與能源市長聯盟」將台灣加入聯盟的高雄市等六都列為「中國」之下，蘇貞昌強調，台灣就是台灣，大陸是大陸，台灣不是大陸的城市，如果有錯誤的引用，我們都認為非常不適當，大陸在世界，希望把台灣做成它的一部分、它的城市，這都跟事實不符合。

(中時 )