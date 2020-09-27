農委會為穩定香蕉價格進行格外品耕除。(屏縣府提供／林和生屏東傳真)

近日香蕉盛產，產地生產壓力大，農委會農糧署協助收購格外品盼穩定產銷價格，但有民眾發現，有網友以「滿坑滿谷香蕉，潘孟安原來這樣處理？」為標題，畫面出現有車輛載運大批香蕉丟棄路面，屏縣府立刻出面澄清，是遭人刻意扭曲。

屏縣府農業處按圖索驥，從車號及環境狀況找到該影片現場及農民團體還原真相，證實是農糧署收購的次級蕉，做養豬及綠肥使用。

屏縣府農業處長鄭永裕表示，經向產地合作社了解，影片中的香蕉堆置處，是農民團體收購產地青蕉後，一部分暫置在旁邊的農地，分批攪碎供豬隻食用，另一部分是做為綠肥，資養農地，為種植做準備。

他強調，這是農委會鼓勵蕉農不要讓次級品上市，擾亂市售香蕉品質與價格，才進行的格外品去化動作，但片段遭人惡意剪接，斷章取義，「只把第一階段剪出來，後續耕除、餵豬都沒用」，是對蕉農重大打擊。

其實只要進一步求證，從訪查過程，可以清楚還原真相，呼籲大眾不要因個人喜好或目的，做出影響市場價格穩定，傷害蕉農的行為。

(中時 )