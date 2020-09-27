大陸重慶今日發生煤礦礦坑重大事故，今天凌晨，重慶能投渝新能源公司旗下的松藻煤礦發生一氧化碳超限的意外，當中共造成17人被困。截至下午2時，17名被困人員已被搜救隊隊員救出，不過其中有16人已沒有生命跡象，剩餘1人目前送醫全力搶救。

該起意外發生後，重慶市、綦江區兩級啟動應急預案，並成立搶險救援、醫學救援、事故善後工作、危險調查評估等工作組，應急、醫療、公安、消防等部門在現場進行救援工作。另一方面，這起事故原因正在進一步調查中。

大陸近期發生了多起的重大礦坑意外，包含去年在陝西百吉礦業李家溝煤礦坑坍塌事故，當時共有87名礦工在坑內工作，事故發生後有66人安全離開礦坑，另外21人在隔日被確認罹難。這起事故是由於礦坑在開採過程中發生上部礦岩層塌落的現象。

陝西當時也對意外發生的神木市內的礦坑進行為期5個月的檢查，並發佈了重大生產安全事故查處掛牌督辦通知書，進行查辦。

(中時 )