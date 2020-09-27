詹姆斯(LeBron James)在西區決賽G5大發神威，攻下38分、16籃板、10助攻，追上湖人前輩「黑旋風」渥錫(James Worthy)的紀錄。歷史上只有3位球星在季後賽關門戰以30分15籃板的大三元將對手割喉，渥錫在1988年總冠軍賽第7戰拿到36分、16籃板、10助攻打贏活塞隊。

魔術強生推文表示：「你怎能告訴我詹姆斯不是聯盟MVP，他打出38-16-10帶領湖人打進總冠軍賽！」魔術強生當年親眼見到隊友渥錫的勇猛，渥錫也獲選總冠軍賽MVP。第一個在關門戰達成30-15-10的是「大三元製造機」羅伯生(Oscar Robertson)，他1963年東區準決賽拿下32-19-13。

詹姆斯今年季後賽有個傾向，他上半場投籃命中率高達66%，下半場只剩40%，關鍵時刻只能抓籃板和傳球，被質疑體能下滑。此役他末節一人獨砍16分，以及終場1分57秒在弧頂的致命三分球，宣告皇帝還沒退位。

湖人暌違10年再闖總冠軍賽，詹姆斯生涯第10度、在西區首度打進決賽。詹姆斯當然很爽，隊友站他背後幫他做出王冠加冕的動作。領獎時詹姆斯又認真起來，「我們的任務還沒結束，但在征途中享受這一刻也是很棒的。」

(中時新聞網)