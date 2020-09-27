新竹縣提振觀光，好玩卡套裝行程竹科員工打8折，國旅業者建議北埔老街可再加古蹟和導覽，更具人文色彩和旅遊賣點。（羅浚濱攝）

新竹科學園區就業人數超過15萬人，一般都認科技族消費力驚人，縣府交旅處為提振縣內觀光推出「竹科優惠專案」，竹科上班族只要透過公司福委會，訂購「中台灣好玩卡-新竹縣限定版」套裝行程和體驗活動，都打8折優惠。

竹科出身的縣長楊文科認為，新竹縣13鄉鎮市各有獨特的觀光亮點，縣內旅遊市場也正朝向品牌化經營，很適合科技人在休閒時就近做輕旅行，體驗竹縣獨特的人文風采與在地產業之美。

交旅處長游志祥說，「中台灣好玩卡-新竹縣限定版」第二波有12個套裝行程，主打深度旅 遊，為爭取更多科技人就近到竹縣做深度旅遊，新竹縣好玩卡所設計的企業合作方案，推出「竹科優惠專案」已經上線。

園區上班族只要透過公司福委會，訂購竹縣特色套裝行程與體驗活動，就享有市面價格8折的優惠，交旅處並會針對各公司不同的旅遊需求，重新包裝特有好玩卡的套裝產品。

游志祥並說，縣府為搶攻國旅市場，日前邀請北中南34家國旅業者到新竹縣踩線，首發團「人文雅敘線」2天走訪新埔、關西、芎林及北埔等客庄聚落景點，讓業者感受竹縣遊程是有故事、人文、溫度並兼具知性。

國旅業者對新埔三街六巷九宗祠，加上目前九降風起進入柿餅產季，認為可搭配柿餅做深度旅遊。而北埔老街成國旅景點已有10多年，業者建議可再加入古蹟和導覽行程，讓北埔老街更具人文色彩和旅遊賣點。

(中時 )