日本女星竹內結子今（27日）凌晨被丈夫中林大樹發現在家中身亡，經送醫急救後仍宣告不治，享年40歲，竹內結子生前樂觀、幸福人妻形象鮮明，突如其來的死訊震驚日本演藝圈，而竹內結子生前所屬的事務所，稍早則在官方網站悲痛發聲明，表示對竹內結子的死訊感到震驚及難過。

外型氣質美麗的竹內結子2019年梅開二度，嫁給小她5歲的演員中林大樹，夫妻在今年1月喜迎兒子出生，而竹內結子生完寶寶後，才在本月初公開亮相，產後復出的竹內結子當時還重現「笑顏女神」風采，並在IG開心透露自己剪了新瀏海，未料今卻傳出過世消息。

竹內結子所屬的事務所則在中午發出聲明，悲傷悼念女神竹內結子，表示全公司藝人和員工都對竹內的死訊感到震驚和悲傷，同時公司也在第一時間慰問竹內結子家屬。而竹內結子的丈夫截至發稿前，尚未對外發聲，不過中林大樹的維基百科卻被惡搞，改成「不原諒對我的男人出手」，不過事後已被修正，而竹內結子前夫中村獅童的IG則被網灌爆，遭網酸他對前妻死訊漠不關心。

竹內結子2018年曾來台出席活動。（圖／本報系資料照片）

竹內結子過世消息震驚日本演藝圈，曾經合作過的女星片瀨那奈一早在節目得知竹內死訊時，還震驚到臉色慘白，片瀨那奈不捨表示，竹內結子是個專業又美麗的演員。而曾與竹內結子合作過的導演中田秀夫，則是在Twitter發文悼念昔日合作夥伴。

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