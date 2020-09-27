針對國際組織「市長聯盟(GCoM)」官方網頁，將台灣加入聯盟的城市國籍標示為中國；新北市府今發布新聞稿強調，新北市府絕不能接受「市長聯盟」矮化我國格，已在9月15日即向其表達嚴正立場，要求更正。

新北市環保局指出，新北市從事城市國際交流以來，除學習國際其他城市經驗和分享本市推動成果外，就涉及國家主權爭議部分，一直以來即聯合臺灣各城市共同爭取與維護。

有關此次市長聯盟主權爭議一案，新北市政府指出，今年9月15日發信向市長聯盟位於比利時布魯塞爾秘書處，表達新北市立場並要求更正，但迄今仍未收到回覆或更正，將持續與其他城市共同爭取，以維護國家主權。

「市長聯盟」為聯合國城市氣候高峰會於2014年9月所成立，目的是串聯全球各城市，以最大的努力以對抗氣候變遷的挑戰，由C40城市氣候變遷領導小組、地方政府永續發展理事會（ICLEI）和城市與地方政府聯盟（UCLG）等三大城市網合作組成。

不過高市府昨日發現，「市長聯盟」官方網站內介紹高雄城市的網頁，竟將高雄、新北在內等6個我國城市，國籍標示為「中國」（China），引發熱議，目前包括高雄、桃園、新北等縣市都已嚴正要求正名。

(中時 )