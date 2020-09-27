去年九合一選舉，落敗的國民黨台北市長候選人丁守中，今（27）日出席大中華大健康產業聯盟會員大會，致詞時提到兩岸目前情勢，就怕美中霸權競爭下，台灣成為犧牲者，因此兩岸維持民間交流，顯得相當重要。

現今兩岸關係緊張、軍演不斷，丁守中指出，大家都在擔心美中霸權競爭，政府一面倒支持川普，會不會讓台灣變成霸權代理人戰爭下的犧牲者的此刻，兩岸維持民間交流做潤滑劑就更顯得重要。

丁守中說，大中華大健康產業聯盟關注的重點，是創造兩岸人民共同福祉的健康議題，更顯得意義非凡，也非常有遠見，因為人民生活富足，就會更關心自己及家人的健康，大家都希望活得長壽又健康，兩岸在這方面有很大合作空間。

丁守中也提到，2016年大陸雖然全面解除一胎化政策，但現在跟台灣一樣，面臨嚴重少子化跟高齡化問題，台灣醫療普及還有全民健康保險，以及正積極推動的長照政策，因此大陸將來面對人口高齡化照顧問題，可能比台灣更嚴重，更會成為子女及國家社會，更需要解決與重視的問題，在這個領域兩岸的合作，也是最能創造兩岸人民的福祉與友好善意。

(中時新聞網)