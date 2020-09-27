知名新聞工作者蘇玉珍於9月11日凌晨辭世，享年94歲，告別式訂於10月1日，在台北第二殯儀館舉行。她一生為新聞工作奉獻，致力於國際新聞採訪，曾經採訪各國政要，足跡遍及世界。

蘇玉珍自台灣大學外文系畢業，並留學於美國明尼蘇達大學以及南伊利諾大學的新聞研究所，在新聞界有43年的資歷，曾經擔任中央日報記者、副總編輯，也曾擔任中央社駐印尼特派員；後曾任香港時報社長、台灣新生報社長，亦曾擔任世界女記者與作家協會中華民國分會第3屆理事長。

除新聞工作外，蘇玉珍在體育方面也有相當表現，曾在民國40年當選女子籃球國手，並擔任隊長，前後10年與女籃球隊到亞洲各國比賽，因此經歷，她也成為女性體育記者。

蘇玉珍一生以新聞工作為職志，早年採訪過劉自然事件，也曾赴香港採訪深圳「五月難民潮」，並到板門店採訪南北韓。她也有許多訪問國際政界高層的經驗，包括美國總統艾森豪、南韓總統李承晚、新加坡總理李光耀等人。

世界女記者與作家協會中華民國分會表示，蘇玉珍在退休後仍對採訪生涯津津樂道，與年輕一輩的學子、後進分享她的採訪經驗，努力傳承媒體人的精神。（編輯：張雅淨）1090927

(中央社)