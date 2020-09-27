豆子埔溪社崙橋下游2月發生魚群集體暴斃，清潔人員將魚屍裝袋。（羅浚濱攝）

貫穿新竹縣治區的竹北市豆子埔溪，多年來每到旱季都發生大量魚群暴斃事件，縣府積極協調新竹農田水利會鑿井，提高旱季供水，明年更將把維護管理經費，從200萬元增加5倍為1千萬元，期以雙管齊下方式，讓豆子埔溪的水質、水量、水環境都能向上提昇。

老竹北人稱「鴨母寮」 豆子埔溪，是許多 4、5年級生童年夏日戲水游泳的去處，前縣長林光華整治後，20多年來並沒有太太變動，前縣長邱鏡淳曾宣傳要將豆子埔溪打造成「韓國清溪川」，還曾到韓國考察，結果是夢一場。

縣長楊文科對豆子埔溪不時發生魚群集體翻白肚等情形，希望集思廣義，找出根本整治之道，7月邀前內政部長李鴻源分享「河川治理與實踐案例」，日前也召開豆子埔溪整體水環境營造計畫說明會，盼翻轉豆子埔溪能像台中的柳川，成為觀光休憩新亮點。

工務處長林鶴期表示，今年在豆子埔溪吳濁流橋上、下游200公尺及社崙橋以下300公尺，分別發生大量魚群暴斃事件，主要癥結在旱季缺水，溶氧量不足造成。

縣府已協調新竹農田水利會調節放水，重新啟用翰林橋上游一口舊井，並在縣政2號橋和義崙橋附近新鑿兩口深井，預計10月15日完工，在11月進入遇枯水期就可派上用場。

此外，工務處每年編列200萬元的「豆子埔溪環境景觀綠美化維護管理經費」預算，明年將調高5倍為1千萬元，讓清淤、除草、維修護岸的經費更加充裕。

縣府希望以鑿井和增加維護經費，能否提升豆子埔溪的水質、水量及水環境，有待觀察，但基本上豆子埔溪若不能像新竹護城河徹底改造，投入的經費只能治標，要治本還有很長的路要走。

(中時 )