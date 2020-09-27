芎林國中開發學校本位課程，引導學生認識自己與家鄉，獲教育部「跨域美感課程揚帆獎」。（校方提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣偏鄉五峰國中以「山林峰韻飛揚」方案，透過三套課程讓原民學生展現自信，對自身文化不再無感，獲教育部「教學卓越獎銀質獎」。芎林國中開發學校本位課程，引導學生認識自己與家鄉，獲教育部「跨域美感課程揚帆獎」的肯定。

教育處表示，五峰國中榮獎有二個關鍵因素，首先是學校教卓團隊與部落人力緊密合作，這幾年學生在各方面的表現優異，其次是整體課程架構完整，不僅發展活動體驗課程，也強調學生學習能力的提升。

五峰國中發展三套課程，「五藝高強、自信展能」課程，以學生最善長的合唱、棒球、壘球、森巴鼓等4個社團，提供學生自信展能機會，願意在學校學習，大幅減少孩子中輟率。

其次是「尋訪部落、傳創文化」課程，把部落中的山林美景、文化景點、藝術人文、歷史古蹟整合成系列課程，提供學生踏查產出自我專題研究報告，對自身文化充滿認同與感動。

最後的「紮根閱讀、學教翻轉」課程，藉由部落走讀、校園解讀與科技輔讀，全面提升學生的學習動力。

芎林國中開發「家在九芎林」、「心柑橘願」、「芎藝四方」及「說唱家鄉-Hometwon Rap」等系列學校本位課程，引導學生認識自己與家鄉，建構自我認同與定位，獲教育部「跨域美感課程揚帆獎」的肯定。

(中時 )