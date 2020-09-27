邱姓女子去年駕車行經中投公路，與林姓男子駕駛的車輛沿途競速，兩台車還多次變換車道，最後邱女因剎車不及撞上蕭姓男子駕駛的小貨車、導致蕭男傷重不治，雖她事後辯稱患有思覺失調，但法官認為無法證明其犯案時有病發情況，依妨害公眾往來安全致人於死罪判刑3年8月，林男則被依妨害公眾往來安全罪判刑8月。

判決指出，去年6月10日下午約6時許，邱姓女子（26歲）駕車從台中市往南投方向，她明知中投公路限速70公里，卻與林男（39歲）駕駛的轎車一路奔馳競速、相互追逐，期間更多次超車、變換車道，卻在一次切換車道時因剎車不及、追撞上蕭男駕駛的小貨車，小貨車被撞翻覆、蕭男傷重不治。

邱女坦承撞上蕭男座車，但否認沿途與林男的座車競速，她辯稱，當時要趕回南投上課，因感覺有一部車子不斷朝自己逼近，感到很害怕、想逃走，才會超速行駛；此外，她因長期受思覺失調症所苦，因而幻想前方的林男座車踩剎車是有意挑釁，才會加速，沒想到最後失控而發生車禍。

林男也坦承是超速行駛，但同樣否認與邱女競速飆車，他辯稱，當天因手機接到家中的防盜警報通知，打電話回家又沒人接，擔心家裡出狀況，才會超速，且因事發時下雨、地面潮濕，再加上看到有車子才踩剎車，非故意要挑釁邱女。

台中地院指出，經調閱行車紀錄器等證據，該時段的中投公路地面乾燥，且只有邱、林兩人不斷以高速、變換車道的方式行駛，且邱女雖因思覺失調有就醫診斷，卻無法證明她撞車時精神情況異常，認為兩人在道路追逐、競速，漠視他人生命與安全，予以判刑。

(中時 )