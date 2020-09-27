網紅「四叉貓」劉宇日前分享台灣Youtuber聊天頻道被抖內（捐款）的排行榜，其中，將近半數是支持前高雄市長韓國瑜的韓粉Youtuber直播主，讓四叉貓直呼真好賺。對此，排行第三名的歷史哥李易修表示，外界認為挺韓直播主賺很多，可是有誰知道一個節目的舖陳要花多少心血，根本是血汗行業。

「四叉貓」21日在臉書上發文表示，台灣YouTuber聊天頻道的贊助排行榜上，統計過去有列入排行的前20名，有高達半數是「挺韓」直播主。其中，挺韓直播主陳品宏排第一，斗內金額超過190萬元，第二名是高雄林小姐的165萬元、接著是高雄歷史哥的163萬元和鈞鈞147萬元，引發外界議論紛紛。

對此，歷史哥接受港媒《中評網》採訪時表示，以他每天晚上10點開直播為例，直播不是開了就好，探討一個議題事前準備就要花一到兩小時收集和統整資料，和小編討論封面下標也要花半個小時，前置作業的準備時間就很長。更別說，如果是安排外場直播還要敲定行程和地點，所需花費的時間更多。

歷史哥更表示，直播不是結束後就沒事，還要設關鍵字和廣告播放設定，以及回復粉絲留言，這些事情處理起來也是要花很長時間。談及Youtuber聊天頻道被打賞的排行，歷史哥嘆，打賞金額和直播付出不成正比，金額看起來很多，可是這還要包括YouTube抽成和交通費等雜支，工作內容根本超級血汗。

(中時新聞網)