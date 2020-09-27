台灣拒絕陸製疫苗？陳時中：過去就規定不能引進。圖為行政院長蘇貞昌(左二)、衛福部長陳時中(左一)。(陳人齊攝)

衛福部長陳時中日前表示，我國已與COVAX（COVID-19疫苗全球取得機制）簽約，確保台灣能夠優先取得特定疫苗，但被質疑刻意避開大陸製疫苗的作為，恐怕只能拿到百萬劑的疫苗，只能滿足約一成的國人需求，陳時中今天強調，不用陸製疫苗是因為過去本來就對大陸地區的血液製劑與疫苗禁止輸入，並非這次疫情才規定，同時會密切與冷鏈廠商密切聯繫，確保能取得來自歐美的超高科技疫苗。

前衛生署長楊志良日前指出，我國拒絕陸製疫苗的後果，最後可能造成沒有疫苗可拿的窘境，陳時中今天受訪時也坦言，目前被COVAX列為優先採購的疫苗廠共有九支，其中有四支來自大陸、一支來自俄羅斯，剩下四支分別是來自歐美的疫苗，其中有兩家藥廠的產品，不需要冷鏈技術，國內引進應該沒問題，但另外兩家因保存溫度需要在零下25度以下，確實保存不易，但是國內也會與相關冷鏈的業者保持聯繫，盡力促成。

針對在野黨日前批評提供衛福部五十二點八億的紓困預算是空白授權，陳時中也解釋，當初編列預算是在七月多，那時因整體疫情控制還算穩定，但我的態度是疫情隨時有變化，如果沒有把相關準備金準備好，到時候疫苗價格有變化，或是採購數量有變，為能因應突發狀況，所以希望主計處那邊能編一些預備金當作留用，讓防疫做得更好。

行政院長蘇貞昌到場時也表示，紓困預算都是來自人民的納稅錢，政府絕對會把錢用在刀口上，請大家放心。

現場有媒體問到台灣藝人歐陽娜娜、張韶涵將在大陸十一國慶的晚會中演唱我的祖國，以及今年軍公教確定不調薪等問題，蘇貞昌表示，台灣是民主自由國家，這些人在台灣享受民主自由與健保制度，一方面卻在大陸唱不適當的歌，相信國人自有公評。

另針對軍公教不調薪議題，蘇貞昌說，今年因物價未有明顯波動，且受到新冠毅情影響，政府投入大筆資金協助企業、民眾紓困，因此決定今年軍公教不調薪，對此希望軍公教同仁一起忍耐，請諒解。

(中時 )