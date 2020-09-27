現年40歲的朱愛琪，受父母影響，一直以志工為人生志願，她去年成立了天使協會，帶領志工及弱勢團體推動各項公益活動，要用善的力量影響社會，成為自己與他人生命中的天使。朱愛琪成為今年救國團《青年獎章》獲獎人。

救國團每年3月都會辦理青年節慶祝及表揚活動，但今年受疫情影響，在3月27日先舉行《青年獎章》10位得主公布記者會，另外21位社會優秀青年獎及115位大專優秀青年獎等得主，則延至今日在劍潭青年活動中心隆重表揚。

救國團主任葛永光表示，辦理青年節活動64年來，除了獎勵青年的優異表現，也提供一個全國優秀青年展現自己及彼此交流的平台。救國團優秀青年的評選，除了依據青年人在專業領域上的卓越表現外，更著眼於他們的品格、奮鬥歷程，和對社會、國家、人群的貢獻。

前監察院長張博雅也出席表揚大會，並與朱愛琪、台南大學電機系研究生林彥良及中山科學研究院組長黃清輝等3位回娘家的《青年獎章》得主合影。

獲獎的朱愛琪，讀大學時創立手語社，在畢業前更成為愛心醫療手語服務隊，成為手語表演藝術工作者。她成為專職手語翻譯，參與聽障奧運擔任國家代表隊隨隊秘書暨手語翻譯，並在去年成立天使協會，服務更多身心障礙朋友。

現年23歲的林彥良，加入華山基金會等公益團體的成員，他關懷獨居老人、舉辦偏鄉營隊，並曾協助高雄石化氣爆救援任務。他表示，人一生只能活一次，每次的服務代表經歷另一個人生，他珍惜每一次的服務機會，希望將經驗化為下一次服務的創新。

42歲的黃清輝，投身軍旅生涯，曾任排長、副連長等職務，2003年轉任中山科學研究院，並於上班之餘在職進修碩、博士。他18年來歷經執行國內無人飛行載具研發及測試工作，及兼任彈射型無人機總工程師，完成首款無須跑道可自動起降之中型無人機，滿足機動目標偵蒐需求。

此外，今年社會優秀青年獎獲獎人中，包括曾擔任空軍赴美接受F16戰機受訓為國爭光，退伍後擔任基隆市七堵區體育會理事長的謝智超，及全心全力幫助單親家庭或低收入戶學生的松山家商田徑隊教練高嘉慶等。

(中時 )