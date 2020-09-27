蔡英文總統今天出席防疫紀錄片首映典禮透露，她曾作做過蘇揆手下，覺得這個老闆「怎麼這麼兇」，但也因為蘇揆嚴格要求的態度成就一個非常有效率的團隊。台灣防疫成果是所有台灣人共同的驕傲，「因為你們的付出，讓台灣成為全世界最安全的地方」。

蔡英文今天出席新冠肺炎防疫紀錄片首映會暨防疫獎章授獎典禮，她在致詞時表示，今天整個行政團隊來的成員非常的多，顯現出來這防疫期間，整個行政院團隊一起努力，展現出來的團隊精神。

蔡英文表示，她曾經做過蘇貞昌的手下，「他的要求有時候我會覺得說，這個老闆怎麼這麼兇？」但是她認為，這個兇是有道理的，在這次防疫期間真的充分領受到，就是這一個跟大家每天相處、帶著很認真的心情，跟非常嚴格要求的態度，成就了一個非常有效率的團隊。「我謝謝蘇院長、也謝謝我們所有的團隊的成員」。

她說，在全球的疫情都受到衝擊的情況之下，台灣的防疫成就受到世界矚目跟肯定，她要感謝紀錄片導演跟製作團隊，透過影像紀錄的整個過程，「這對所有的台灣人來說，都會是一個非常珍貴的影像紀錄」。

蔡英文表示，防疫工作的成功是因為有各個領域的防疫英雄，在不同的崗位上奉獻、付出，她要代表全體國人向各位獲獎者，以及所有的防疫英雄，致上最真誠的感謝跟敬意。

她認為，防疫工作成功的另一個關鍵，是因為在各個領域裡面，我們都有最傑出的人才，非常主動且非常熱心的共同組成的最有能量的防疫國家隊。整個防疫過程中，從政府到民間從前線到後援，從原料到生產、從上游到下游，幾乎是各行各業都全心投入，全體總動員共同完成的這一個幾乎是不可能的任務。

此外，全體國民也自動自發積極配合防疫，甚至也發揮了各種創意、創新，和政府共同提升防疫措施的效率和效能。

蔡英文認為，我們有科技的優勢、有防疫經驗的優勢、更有民主社會資訊、公開、透明的優勢，這些能量我們把它集結起來發揮到極致，讓我們不但可以守護國人的健康，更行有餘力可以幫助其他的國家貢獻國際，這些成果是所有台灣人共同的驕傲。她感謝參與防疫工作的夥伴們，「因為你們的付出，讓台灣成為全世界最安全的地方」。

(中時 )