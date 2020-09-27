27歲許姓女子前年在淡水騎車從遊覽車右側超車，不慎因路面凸起，騎士彈飛後被遊覽車右後輪輾斃，許父認為路面、邊溝屬新北市政府養工處管理，起訴國家賠償法，求償244萬5000元，法院認為右側超車，且沒有與鄰近車輛保持半公尺以上的距離，死者須負8成過失責任，依比例判賠48萬9000元，全案仍可上訴。

2018年12月4日，許女從淡水出發往台北方向，行經坪頂路從機慢車道超車，許女左車是遊覽車，不慎因路面凸起，重心不穩跌倒，頭部正巧遭遊覽車右後輪輾過，顱腦損傷當場死亡。

許女的父親認為，新北市養工處應保持路面平整，若有高低差應放置適當的警告標示，因路面管理缺失，導致用路人出現危害，因而聲請國家賠償，喪葬補助費44萬5000元以及200萬精神慰撫金。

法院認為，現場確實有5公分的路差，養工處應立即排除，或設置警告標誌提醒用路人，但許女從遊覽車右側超車，而且騎出路面邊線，又沒有與遊覽車保持半公尺以上的間隔，人車倒地後遭遊覽車碾壓死亡，認定許女有多項過失，應負起主要的責任，依許父求償的金額按比例折算，養工處僅賠償2成的48萬900元。

(中時 )