Congratulations to LeBron James for winning his fourth ring. — Skip Bayless (@RealSkipBayless) September 27, 2020

身為美國媒體當中最會「酸」詹姆斯的《FOX Sports》知名球評貝勒斯，27日眼見詹皇領軍湖人闖進總冠軍賽，除了大罵金塊太爛，更直接發推狂酸，「恭喜詹姆斯拿下他的生涯第4冠！」卻沒忘記補上1句，「新冠病毒總冠軍是屬於詹姆斯的！」

看到詹姆斯在西區冠軍賽展現無人能擋的進攻決心，貝勒斯不禁發推嘲諷，「詹姆斯就像一台高速列車，任何時刻想要切入籃下取分如同探囊取物，問題是他為何不能每晚都像這樣進攻？」這種不像球評該說的話，貝勒斯還是說出口了。

甚至貝勒斯還把湖人今年季後賽過程，說得一無是處，「這是詹姆斯最容易拿到冠軍戒的1次過程，他在首輪擊敗35勝39敗的拓荒者(利拉德還受傷)，然後是少了豪斯的火箭，接著面對取代快艇的金塊，現在準備痛宰熱火，早已注定！」

貝勒斯最後更把詹姆斯大殺四方表現，說成詹姆斯想對曾在騎士執教過他的麥克馬龍嗆聲，因為麥克馬龍曾在喬丹紀錄片「最後一舞」當中說過，詹姆斯並未擁有跟喬丹一樣的殺手特質，貝勒斯充滿酸意表示，「我認為麥克馬龍並未說謊！」

(中時 )