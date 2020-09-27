美國賓州發現少量郵寄選票被丟進垃圾桶。

美國搖擺州賓州發現7張投給川普的郵寄選票被丟到大垃圾桶裡，當局找到肇事者，是一名負責分類郵件的臨時工，他在分類郵件時誤將選票丟進垃圾桶，事件爆發後，該名臨時工已被解僱。

美國司法部24日宣布，賓州路澤恩郡（Luzerne）發現9張郵寄選票被丟到選舉大樓外的大垃圾桶裡，當中7張是投給川普，美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，路澤恩郡郡長佩德里（David Pedri）25日表示，這起事件是路澤恩郡選舉局一名臨時工的行政疏失所致。

佩德里指出，該名臨時工被分派到分類郵件的工作，分類郵件時誤將軍隊與海外美國公民提前寄回的選票投到垃圾桶裡，強調當地選務人員事前並不知道這些選票是投給誰的。

佩德里說，臨時工於9月14日開始在選舉局工作，路澤恩郡選舉主任威蒂莉亞（Shelby Watchilla）2天後發現錯誤，他說威蒂莉亞發現錯誤後馬上向上級通報，並且展開調查，該名臨時工也被解僱，這起事件後來也呈報給地方檢察官辦公室。

佩德里指出，事件發生後，聯邦調查局（FBI）、路澤恩郡地方檢察官辦公室、賓州警察、以及當地政府人員開始對垃圾桶內一包又一包的垃圾進行搜查，所有相關物品已被送往FBI進行調查。

賓州政府也決定對所有選務人員進行額外訓練，並且在選舉大樓內加裝監視器，以監控、確保工作人員嚴格遵守協議及程序。

美國廣播公司新聞網引述司法部官員說法，指出司法部長巴爾（William Barr）親自向川普彙報這起事件，川普24日對此大作文章，藉機稱郵寄投票（mail-in voting）會造成選舉舞弊，不過FBI局長瑞伊（Christopher Wray）24日赴參議院作證時打臉川普，指出過去沒有看到哪一屆選舉有擴及全國選民的選舉詐欺情事發生，不管是透過郵寄投票或其他方式進行。

(中時新聞網)