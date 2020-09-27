秋節前慰問馨生人 犯保協會盼協助走出傷痛 15:162020/09/27 中時 林欣儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中地檢署與財團法人犯罪被害人保護協會台中分會等單位攜手，在秋節前夕關懷馨生家庭。(犯保協會提供／林欣儀台中傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中秋節將屆，為表達對犯罪被害人與家屬的關懷，台中地檢署與財團法人犯罪被害人保護協會台中分會攜手，今天帶著中秋禮盒去訪視140戶馨生家庭，其中有20戶是重傷馨生人，盼藉此讓他們感受社會暖暖的溫情。 犯保協會台中分會主委陳怡成與台中地檢署代表、保護志工等，分為10組、分別關懷20戶重傷馨生人，除贈送中秋禮盒、也準備了2萬元年節慰問金。陳怡成指出，每個馨生人背後都有著一段心酸的故事，盼透過協會與志工陪伴，讓他們能走出傷痛。 (中時 ) #台中 #馨生人 #地檢署 #中秋禮盒 #被害人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 來碧潭向月亮許願 暖心過中秋 04:102020/09/27 生活新聞 主動脈剝離 9成高血壓造成 4習慣顧好心血管 09:162020/09/27 生活 新聞早班車》疫情拖累 今年稅收短缺逾1500億 政院拍板 軍公教明年不調薪 07:052020/09/27 政治 中秋連假去哪兒？限定景點讓您行程滿檔 11:272020/09/27 生活 大都會野餐日 聽好歌啖美食 04:102020/09/27 生活新聞 旱溪媽見證新婚鼓勵400未婚男女勇追幸福 12:252020/09/27 生活 植物人甦醒成性騷累犯 襲胸還扯掉胸罩遭判重刑 11:252020/09/27 社會 樂陞案 許金龍聲請降低交保金2500萬元獲准 09:442020/09/27 社會 秋季體育活動聯合競賽 9項目2600人參賽 13:582020/09/27 體育 李沐拿新人獎 淚謝張孝全帶她入戲 04:102020/09/27 娛樂新聞 社會熱門新聞 清大博士生前收入曝光 校內師生震驚：不可能找不到工作 - 社會 監理站路考慘摔女身分曝光！妙齡女軍人借車補考駕照 - 社會 中華電信頭份機房起火 國1驚見黑色濃煙竄天際 - 社會 長腿白皙妹子後座「大方喬奶」 網笑：沒穿奶罩震偏了 - 社會 清大博士輕生悲歌 網掀「土、洋博士差異」引共鳴 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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