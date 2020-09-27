中秋節將屆，為表達對犯罪被害人與家屬的關懷，台中地檢署與財團法人犯罪被害人保護協會台中分會攜手，今天帶著中秋禮盒去訪視140戶馨生家庭，其中有20戶是重傷馨生人，盼藉此讓他們感受社會暖暖的溫情。

犯保協會台中分會主委陳怡成與台中地檢署代表、保護志工等，分為10組、分別關懷20戶重傷馨生人，除贈送中秋禮盒、也準備了2萬元年節慰問金。陳怡成指出，每個馨生人背後都有著一段心酸的故事，盼透過協會與志工陪伴，讓他們能走出傷痛。

(中時 )