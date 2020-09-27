參山國家風景管理處27日在峨眉十二寮舉辦「探索獅頭山騎旅樂無比」1日遊活動。（參山處提供／羅浚濱新竹傳真）

參山國家風景管理處27日舉辦「探索獅頭山騎旅樂無比」1日遊活動，一早由自行車漂亮寶貝魏華萱領騎暢遊峨眉湖，細細品味客庄自然生態及北埔老街客家美食，10月17日還有一個梯次，喜歡自行車運動與深度旅遊的民眾不要錯過。

參山處副處長曹忠猷表示，交通部將明年訂為「2021自行車旅遊年」，推廣自行車運動並作為旅遊的交通工具，讓國內外遊客以「每小時15公里的速度騎遇台灣」，深刻體驗台灣之美，行銷台灣成為世界上最美的「自行車旅遊王國」。

參山國家風景管理處27日舉辦「探索獅頭山騎旅樂無比」活動，自行車隊沿峨眉湖途經彌勒大佛。（參山處提供／羅浚濱新竹傳真）

峨眉鄉長王增忠及北埔莊明增表示，峨眉、北埔是浪漫台3線的客家小鎮，最適合用自行車旅遊，獅頭山有勸化堂、獅山古道、六寮古道及水濂洞步道做寺廟及健行之旅，更能體驗客家庄的風情。

40多名來自台北的車友，由單車漂亮寶貝魏華萱帶領，沿著峨眉湖欣賞湖光山色，途經宏偉莊嚴的彌勒大佛，參訪富興茶業文化館，品嘗東方美人茶的回甘韻味，並安排到北埔老街享用在地客家美食料理，讓每位參加充份體驗接地氣的美食與美景。

參山處表示，沒趕上活動的民眾不用失望，10月17日還有一場現正熱烈報名，同樣由單車漂亮寶貝魏華萱領騎，相關訊息和報名可至參山國家風景區Facebook粉絲專頁查詢。

(中時 )