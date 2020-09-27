日劇女神竹內結子今驚爆死訊，凌晨被老公中林大樹發現在更衣室輕生，緊急送醫仍回天乏術，現場未留下遺書，人生永遠停留在40歲這年，讓人心痛的是，她這個月才正式產後復工，現身時幸福地聊著家庭，沒想到留下8個月大兒子先走一步，消息震驚各界。

竹內結子輕生身亡，連朋友都感到崩潰，表示平時常看她跟丈夫、孩子和樂融融外出，毫無外界懷疑的產後憂鬱的徵兆，事後律師呂秋遠在臉書貼出一張竹內結子本月1日現身正式復工後，元氣燦笑的照片，透露她當天結束產品宣傳後，接受了訪談，聊了出生不久的孩子以及與丈夫的新婚生活，臉上滿是幸福的笑容，「一切看起來彷彿都這麼美滿」，結果才過26天，竹內結子卻了結生命。

竹內結子今凌晨被老公發現在自家更衣室輕生身亡。(中時資料照片)

呂秋遠嘆：「許多人，在當下還是笑著，但事實上她的內心早已滿目瘡痍，每天都在跟生活搏鬥」，因此我們經常一個轉身，驚覺他們已經從世界登出，至於理由，「不為什麼，因為她想結束的是痛苦，只是剛好順便結束生命而已，那該死的一秒沒過，所以她過了，弦也就這麼斷了」。

呂秋遠也說，一個人在笑，不代表她真的開心，因此我們能做的，就是多關心身旁的人，否則一個再平常不過的道別，可能是最後一面，「或許當時一個擁抱，可以讓她在那該死的那一秒到來的時候，緩了一下念頭，也就這樣過了」。

呂秋遠嘆人生一直都不好過，「因為人前人後都得演戲，還得在孤獨的時候面對自己」，因此當想放棄的那一秒到來時，希望大家都能試著找人說說話，「一定會有人願意聽你說話的」，而那一秒過了之後，就有機會重新來過，「那很痛苦，但我們一起來撐著」，他將2020年諧音做「惡靈惡靈年獸」，盼在這波惡潮肆虐之下，大家能夠彼此幫助，平安度過。

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