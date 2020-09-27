柯佳嬿神回覆時尚部落客「個人意見」的發文，讓網友笑翻。（截自個人意見《臉書》）

第55屆電視金鐘獎頒獎典禮26日於國父紀念館舉行，柯佳嬿以口碑、收視俱佳的年度夯劇《想見你》奪下戲劇節目最佳女主角獎，摘下人生第2座金鐘視后。不過除了會演戲，柯佳嬿可能還具有深藏不露的綜藝天分等待發掘。

知名時尚部落客《個人意見》，昨在典禮進行中於臉書發文：「為什麼主持人從來不會叫男明星轉一圈給大家看背面。大家不想看許光漢或張孝全的背面嗎！」，結果竟然釣出柯家嬿在底下留言回覆：「拍背面還要求拍到臉 差點抽筋欸」，笑翻數千網友。

紅毯主持人黃豪平也跳出來回：「柯佳嬿 Alice Ko 專心看典禮啦（咦」、其他網友則是笑翻說：「最幽默の女神94妳」、「姐真的很幽默」、「真的不符合人體工學的姿勢，辛苦了」、「有看到視后，快抽筋的樣子！好辛苦 記者一直說背、臉、換邊」；有網友截圖轉貼到Dcard，低卡友更笑稱「柯真的是被演戲耽擱的綜藝咖」

其他網友則針對男明星回應：「張孝全穿得和大愛台師兄沒兩樣是要看啥？」、「讓張孝全露腹肌 他就算不轉我自己繞著他轉」、「想看許光漢轉圈圈」、「我們也需要臺灣翹臀之類的啊 誰說只能有美國翹臀…」、「給我光漢的360度！！！」、「除非他們西裝開衩或挖背」。

(中時新聞網)