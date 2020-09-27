台中市勞工局透過提供表演舞台，讓移工、新住民、市民等透過音樂及多元才藝精湛詮釋不同國家文化特色。（盧金足攝）

受疫情影響，民眾難以出國旅遊，來台中市參加市政府勞工局27日在台中公園舉辦的「109年度東協好聲音才藝競賽暨友善國際勞工嘉年華活動」，讓你像漫步國際，市府也用多國美食及精湛表演，帶領市民及移工感受多元文化之美，副市長令狐榮達還與去年東協好聲音獲獎移工選手合唱《月亮代表我的心》，提前祝賀大家中秋佳節快樂。

適逢中秋佳節前夕，副市長令狐榮達特別以英語、越南語、泰語及印尼語親切與在場移工及新住民打招呼，他表示，台中市是個以人為本，多元文化兼容並蓄的友善城市，為提供移工、新住民及市民友善互動的機會，勞工局辦理移工多元友善活動。

今日所舉辦的東協好聲音才藝競賽及友善國際勞工嘉年華活動，已是中部地區移工及新住民朋友每年殷切期盼的年度盛事。

台中市府用多國美食及精湛表演，帶領市民及移工感受多元文化之美。（盧金足攝）

勞工局透過提供表演舞台，讓移工、新住民、市民等透過音樂及多元才藝精湛詮釋不同國家文化特色，鼓勵移工、新住民及市民朋友透過參與活動相互了解、消弭隔閡。

台中市勞工局27日在台中公園舉辦「109年度東協好聲音才藝競賽暨友善國際勞工嘉年華活動」。（盧金足攝）

勞工局吳局長威志表示，移工及新住民朋友常反映每年都期待參與勞工局所舉辦的移工多元友善活動，勞工局排除萬難持續舉辦活動，活動現場熱鬧又精彩的才藝競賽外，並設有異國美食及台灣傳統小吃攤位，讓人一次滿足聽覺、視覺、味覺多重享受，宛如漫遊國際。

活動特別邀請國軍台中總醫院中清院區合作提供免費義診服務，吳威志呼籲移工及市民朋友，應時刻關注自身健康，建立正確醫衛觀念，同時落實防疫措施，完備社區防疫網，歡迎市民朋友到現場與移工及新住民朋友們共度溫暖又開心的週末時光。

此外，為持續推動青年創業圓夢，勞工局邀請修平科技大學、中國醫藥大學共同舉辦第7場次「Young！好樣市集」，市集廣邀優秀青創團隊於現場設攤，手作甜點、手繪療癒文創小物商品、豐富原創農產品及友善小農產品等。

修平科技大學、中國醫藥大學、嶺東科技大學及靜宜大學學生社團帶來精彩的歌唱及舞蹈演出，展現年輕人的熱情與活力。

(中時 )