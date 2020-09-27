白嘉莉寄情繪畫40年。（白嘉莉提供）

「白嘉莉─另一個春天藝術創作展」將在新竹展出。（白嘉莉提供）

「最美麗的主持人」白嘉莉寄情於繪畫40年，繼台北展出創作展之後，日前應新竹縣長楊文科力邀，於10月2日至10月18日將在新竹舉辦「白嘉莉─另一個春天藝術創作展」。

白嘉莉曾主持《群星會》、《喜相逢》、《銀河旋宮》等節目，出版過多張專輯，影視作品包括《風蕭蕭》、《小城故事》等，多才多藝。經由巨擘張大千啓蒙，後有吳冠中、丁紹光等東西方各界名師指導，從臨摹傳統的堅實基礎走向創新，自水墨到水彩，進入油彩、壓克力，又開創多元的創作風格，如青花瓷器及貝瓷，此次展覽還有最新的絹印版畫創作。

新竹縣藝文氣息濃厚，美術館在去年9月重新整修完工，此次特展共分為四大分區主題：燦爛時光、花繪墨語、豐盈瓷畫與風采綻放，展出她40多年來在藝術創作之路上的水墨、水彩、油畫、絹印版畫、陶藝等作品。

除了展覽藝術創作之外，並展出白嘉莉昔日精彩懷舊照片資料，現場亦提供預購白嘉莉《回眸》自傳、《另一個春天》畫冊、2021月曆等，讓粉絲重溫這位1970 年代巨星的翩翩風采與優雅內涵。

(中時 )