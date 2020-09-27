鳳梨又名旺來，向來是辦公室的禁忌食物，除非跑業務求績效，不然多吃了，往往事情忙到爆。不過，如果離職當天，收到主管送了一盒鳳梨酥，受寵若驚之餘，你是否也會感到好奇，這盒鳳梨酥有何深意？為何收到感覺怪怪的？貼文出來後，網友各抒己見，也有人大爆送禮者的暗黑心機，根本是在「諷你輸」啦。

原PO在PTT的八卦板上，以「離職主管送我一盒鳳梨酥」為題提到，屢試不爽上個月小弟離職當天，部門協理送我一盒鳳梨酥當禮物。請問有什麼含義嗎？平常都同一間辦公室， 只有中午吃飯有時會小聊一下，突然送我有點嚇到」。

不太熟的上司用鳳梨酥當送別禮，到底是何用意？底下網友留言各有神解，「中秋禮盒轉送，別想太多」、「過期的」、「諷你輸」、「把你當鳳梨酥，就是不要的東西」、「送梨走」、「資源回收筒」、「奉離書，奉勸你快點走」、「你的產值只有一盒鳳梨酥」、「祝你找不到工作，一直輸」、「妄來=不要以為可以回鍋」。

一位網友分析，其實本來沒有要送的 想到基本的人情世故，還是順路買一盒送。或許這才是該主管的真正心情。

(中時新聞網)