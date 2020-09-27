屏中學生活動中心的大型LED燈，是這次翻修後增添的。（陳筱琳攝）

中華電信女籃在母企業基金會支持下，「愛與關懷」公益活動邁入第10個年頭，活動連續兩年在屏東進行，中華電信基金會和屏東高中都希望活動可以延續下去。

中華電信基金會副執行長高世威透露，「愛與關懷」活動連續兩年來到屏東，「去年我們來的時候，屏中校長陳國祥原本準備整修場館，但為了我們活動延後整修，今年看到場館更加完善，我們也很榮幸可以使用，覺得這是全國高中數一數二的場地。」

高世威補充，今年因為新冠肺炎疫情，三對三賽事為了防疫，這次參與人數控制在500人左右，新竹站有119隊、台東站有112對，屏東站報名更加踴躍，最後有159對，但都是在500人左右，現場也會量體溫、實名制，也提醒小選手和家長記得隨時帶口罩防疫，等於透過籃球也有教育意義。

屏東高中校陳國祥表示，愛與關懷活動是第三次來到屏東，學校在行政院長蘇貞昌、教育部、立委周春米、縣議員陳揚等支持下，加上畢業校友一起找資源，讓活動中心室內籃球場可以煥然一新，「工程從去年8月初動工，去年底就已經可以辦校慶，今年3月完全結束，算是如期完成進度，未來會在學業和體育活動上都會持續努力。」

中華電信「愛與關懷」公益活動的食物類獎品，由饕飽企業有限公司熱情贊助。（陳筱琳攝）

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