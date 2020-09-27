小熊隊的「甩棒風波」審判結果出爐，白襪中繼投手柯戴洛(Jimmy Cordero)遭聯盟禁賽3場與罰款，總教練倫特利亞(Rick Renteria)禁賽1場與罰款，投手教練庫柏(Don Cooper)罰款，此案可上訴。

26日的小熊白襪3連戰第一場，小熊康崔拉斯(Willson Contreras)3局上轟出3分全壘打。康崔拉斯可能爽過頭，甩棒動作太囂張，球棒飛得半天高，不慎激怒白襪。7局上白襪已換了中繼投手柯戴洛，他一看到康崔拉斯就連送兩顆近身球，第2顆時速97英里(約156公里)的速球就把他打個正著。

主審判斷這是報復行為，開會討論之後將柯戴落驅逐，總教練倫特利亞戴著口罩上前理論，情緒相當激動，最終被主審攆出場。投手教練庫柏在休息區破口大罵，也一起被驅逐。白襪當時0比7落後，終場小熊10比0大勝。

其實大動作甩棒並沒有違規，只要不傷到旁人就可以，但用觸身球報復是很危險的。諷刺的是去年白襪打者安德森(Tim Anderson)開轟之後甩棒，被皇家投手回敬觸身球，雙方爆發清空板凳的衝突。如果白襪球員自己都在甩棒，還有什麼資格教訓小熊打者？

(中時新聞網)