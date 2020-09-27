大陸規模以上工業企業利潤連續第4個月增長，國家統計局公布，大陸8月規模以上工業企業實現利潤總額人民幣（下同）6,128.1億元，年增19.1％，增速較7月份回落0.5個百分點。

今年首8個月，全國規模以上工業企業實現利潤總額3.72兆元，年減4.4％，跌幅較首7個月收窄3.7個百分點。營業收入64.2兆元，年減2.7％。

首8月，在41個工業大類行業中，16個行業利潤總額較2019年同期增加，25個行業減少。其中專用設備製造業增長22.9％；農副食品加工業增長17.7％；汽車製造業增長1.5％；石油和天然氣開採業則下降70.2％；煤炭開採和洗選業下降30％。

國家統計局工業司高級統計師朱虹指出，8月工業企業利潤穩定恢復態勢進一步鞏固，但首8個月的營業收入和利潤增速仍未轉至正數，應收賬款增速持續上升，同時國內外環境複雜多變，企業利潤持續穩定增長仍面臨一定壓力。下階段要進一步挖掘內需潛力，激發市場活力，不斷鞏固擴大經濟恢復成果，促進工業經濟發展質量穩步提升。

(工商 )