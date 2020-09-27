新竹縣慶祝國民體育日，27日由新竹縣體育會舉辦路跑和健走活動，表揚社會體育績優社團、熱心推展體育運動推手及對社會體育運動有功人員共39人，雖然下雨，但仍湧入上千喜愛運動的民眾，縣長楊文科在終點迎接，並頒獎鼓勵前10名完成路跑與健走的民眾。

楊文科指出，他上任以來致力打造新竹縣為健康、運動、休閒的城市，也鼓勵所有鄉親要有規律的運動，才能提升國民體質，身強體壯，並肯定為新竹縣體育發展默默付出的推手們，持續帶動竹縣全民運動風氣。

本次活動除慶祝國民體育日，響應運動i臺灣計畫外，更為促進潛在性運動人口，成為自發性運動人口，使個別型運動人口，成為團體型運動人口，增加規律運動人口，有效倡導全民運動，並落實全年齡層參與運動的機會，提高民眾參與運動的意願，打造運動城市。

獲頒運動菁英選手獎的有，余雅倩、呂沐芸、林治宏、林柏漢、張郁晨、陳佑昇、萬豐誠、鄒淑珺、蕭妤蓁、賴賢鴻、顏浩瑋、羅 帥、葉弘仁。

運動傑出教練獎有，邱文生、徐銅嶺、彭煥樹、黃彥皓、劉晉揚、蔡育勝、鄭世鴻、蕭錦雲、戴秋萍、簡志豪。

全民體育推動有功獎的有，吳泉勳、周啟陽、范振剛、黃士佑、劉芳妤、劉香君、鄭保寧、鄭香俊。

(中時 )