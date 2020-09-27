全球市長聯盟日前在「地方政府永續發展理事會」（ICLEI）網頁中，公布符合聯盟減碳規範的城市名單，其中將台南市及台灣其他5個城市，國籍均列為「China」（中國）。對此，台南市長黃偉哲27日表示遺憾，稱無法理解且難以接受，將會與其他5都首長共同商討作法。

黃偉哲說，以現在的國際潮流，台灣因為防疫工作做得好，同時又援助其他國家，台灣國際地位已大幅提升，孰料全球市長聯盟卻走「時代的逆流」，表示無法理解，更難以接受，希望全球市長聯盟可以再好好思考。

黃偉哲還說，據了解，全球市長聯盟的輪值主席，為紐約市前市長彭博，黃偉哲稱，他應該是自由派人士，對於人權、疫情相關議題有清楚了解，因此呼籲主席、會員體認台灣現在情勢，及台灣民眾的意願，把名稱更正回來，才符合台灣人民的願望及世界情勢。

至於是否如其他五都首長喊出「不更正，就退出」？黃偉哲表示，六都應該會做出一致的決定，不管是去、留或是抗議，彼此會有一致的作法。

(中時 )